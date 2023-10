George Russell (5º): "Take it on my head".

Mais de dois décimos separaram George Russell do seu companheiro de equipa na Mercedes, Lewis Hamilton, no final da qualificação em Austin. O sete vezes campeão do mundo garantiu o terceiro lugar na grelha de partida para a corrida de domingo com uma forte prestação. Russell, por sua vez, ficou em quinto lugar, atrás do piloto da Ferrari Carlos Sainz.

Após a tomada de tempos, o piloto de 25 anos fez uma autocrítica: "Foi um dia muito difícil. O meu ritmo não foi muito forte e não consegui descobrir a que é que isso se deve. Posso sentir definitivamente as melhorias que fizemos com a atualização, mas foi uma sexta-feira estranha. Assumo isso como piloto e agora tenho de perceber porque é que não fui tão rápido como penso que podemos ser."

No entanto, a avaliação geral de Russell foi positiva. "Estou bastante satisfeito com o quinto lugar porque, por vezes, parecia que nem sequer ia passar à Q3. A minha última volta foi bastante boa", resumiu, mas também lamentou: "Cometi um pequeno erro na primeira curva que provavelmente me custou outro lugar na grelha".

"No entanto, olhar para o resto do fim de semana dá-nos alento. Com exceção do Qatar, a corrida ao sprint no sábado de manhã costuma correr melhor para nós. Vou aproveitar todos os aspectos positivos e trabalhar para encontrar um melhor ritmo", prometeu.

Qualificação GP, EUA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18º Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:36.827