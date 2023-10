Daniel Ricciardo (15e) : "Ma main va bien".

Daniel Ricciardo a manqué cinq courses en raison de son accident à l'entraînement à Zandvoort, au cours duquel il s'est fracturé pas moins de sept fois la main gauche. L'Australien est de retour à Austin et s'est battu pour atteindre la Q2 lors des qualifications. Mais il a dû se contenter de la 15e place. Ce résultat n'a toutefois rien à voir avec sa blessure, comme il l'a précisé après sa sortie de piste.

"Ma main va bien, j'aurais juste aimé que le résultat soit meilleur", soupirait le pilote AlphaTauri. "Mais c'est bon d'être de retour. Tout s'est joué sur le fait de retrouver de bonnes sensations dans la voiture et de trouver le bon set-up. Ce n'est pas si facile quand on n'a qu'une heure d'entraînement libre".

"Mon dernier tour n'était pas exaltant", a ajouté le pilote de 34 ans, avant de regretter : "C'est dommage, car au début, nous pouvions encore nous battre. Mais lorsque les conditions de piste se sont améliorées, la courbe de performance s'est aplatie".

"Mais nous avons une autre chance dans le sprint shootout", s'est consolé l'octuple vainqueur de GP. "J'ai le sentiment que quelque chose de plus est possible et que la direction du vent devrait aussi changer, cela pourrait jouer un rôle. Nous allons maintenant voir quelles leçons nous pouvons tirer et ce que nous pouvons faire en vue du reste du week-end de course".

Qualifications du GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,723 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,853

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,862

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,945

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,081

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,089

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,154

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,173

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,467

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,697

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35,698

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35,858

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,880

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,974

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36,235

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,268

18. Alex Albon (T), Williams, 1:36,315

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,589

20e Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,827