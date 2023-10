Daniel Ricciardo (15°): "La mia mano è a posto".

Per Daniel Ricciardo le qualifiche di Austin si sono concluse in Q2. Dopo essersi dovuto accontentare del 15° posto, il rientrante ha affermato: "La mia mano è a posto, vorrei solo che il risultato fosse migliore".

Daniel Ricciardo ha saltato cinque gare a causa dell'incidente in allenamento a Zandvoort, in cui ha riportato sette fratture alla mano sinistra. Ad Austin, l'australiano è tornato e nelle qualifiche ha lottato per entrare in Q2. Tuttavia, si è dovuto accontentare del 15° posto. Tuttavia, il risultato non ha nulla a che fare con il suo infortunio, come ha chiarito dopo essere uscito dalla gara.

"La mia mano è a posto, vorrei solo che il risultato fosse migliore", ha sospirato il pilota di AlphaTauri. "Ma è bello essere tornato. Si trattava solo di ritrovare il feeling con la macchina e di trovare il giusto assetto. Non è facile quando si ha a disposizione una sola sessione di prove libere".

"Il mio ultimo giro non è stato eccezionale", ha aggiunto il 34enne, rammaricato: "È un peccato perché all'inizio eravamo in grado di lottare. Ma quando le condizioni della pista sono migliorate, la curva di potenza si è appiattita".

"Ma abbiamo un'altra possibilità nello Sprint Shootout", si è consolato l'otto volte vincitore del GP. "Sento che è possibile fare qualcosa di più e anche la direzione del vento dovrebbe cambiare, quindi potrebbe giocare un ruolo. Ora vedremo quali lezioni possiamo imparare e cosa possiamo fare in vista del resto del weekend di gara".

Qualifiche del GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18° Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36.827