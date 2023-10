Helmut Marko explique : "C'était le problème principal".

Pour Max Verstappen, les qualifications du Grand Prix d'Austin se sont terminées de manière décevante. La star de Red Bull Racing a certes réussi à réaliser le meilleur tour en Q3, mais une sortie de piste au 19e virage a été fatale au Néerlandais. Son temps a été annulé et il a finalement dû se contenter de la sixième place.

Il s'est battu avec un fort sous-virage, a rapporté le triple champion après coup. Helmut Marko, conseiller Red Bull en sport automobile, a expliqué sur "Sky" : "Le problème principal était que la voiture ne se comportait pas comme Max l'aurait souhaité. Les fortes bosses nous ont plus irrités que cela n'a affecté nos adversaires".

Il peut comprendre que Verstappen ait été privé de son meilleur temps au tour. "D'un point de vue caméra, il était clairement visible qu'il était malheureusement nettement au-dessus des limites", a déclaré le pilote de Graz, qui reste néanmoins confiant en vue de la course. "La distance de course - ou disons l'usure des pneus - est notre point fort, tout comme le fait que nous maintenons plus ou moins le rythme sur toute la distance en course", a-t-il clarifié.

"La course débute à 14 heures, il fera alors plus chaud. Mais bien sûr, ce sera difficile depuis la sixième place sur la grille, car il y a aussi des gens difficiles à dépasser", a averti l'octogénaire. "Ce sera difficile, mais je dis que ce n'est pas impossible", a-t-il ajouté. Il faut maintenant trouver le bon mélange et attaquer de manière agressive tout en gardant les pneus en vie sur la distance.

Qualifications du GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,723 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,853

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,862

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,945

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,081

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,089

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,154

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,173

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,467

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,697

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35,698

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35,858

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,880

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,974

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,268

18. Alex Albon (T), Williams, 1:36,315

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,589

20e Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,827