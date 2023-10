Helmut Marko spiega: "Questo era il problema principale".

Il campione di Formula 1 Max Verstappen si è dovuto accontentare del sesto posto nelle qualifiche del GP di Austin. Il dottor Helmut Marko, consulente di Red Bull Motorsport, ha rivelato in seguito cosa ha messo in difficoltà la stella di Red Bull Racing.

La sessione di qualifiche del Gran Premio di Austin si è conclusa con una delusione per Max Verstappen. La stella della Red Bull Racing è riuscita a fare il giro più veloce in Q3, ma un testacoda alla curva 19 è stato la rovina dell'olandese. Il suo tempo è stato cancellato e alla fine si è dovuto accontentare del sesto posto.

Il tre volte campione ha riferito di aver lottato con un forte sottosterzo. Il dottor Helmut Marko, consulente della Red Bull, ha spiegato a "Sky": "Il problema principale è stato che la macchina non si è comportata come Max avrebbe voluto. Le forti asperità hanno irritato più noi che i nostri avversari".

Quanto al fatto che Verstappen sia stato privato del miglior tempo sul giro, può capire. "Dalla prospettiva di una telecamera, era ovvio che purtroppo era ben oltre i limiti", ha detto il nativo di Graz, che tuttavia rimane fiducioso in vista della gara. "La distanza di gara, o meglio l'usura degli pneumatici, è il nostro punto di forza, così come il fatto che in gara facciamo più o meno il ritmo per tutta la distanza", ha chiarito.

"La gara inizia alle due e a quell'ora farà più caldo. Ma naturalmente sarà difficile partire dalla sesta posizione in griglia perché ci sono persone difficili da superare", ha ammonito l'ottantenne. "Sarà difficile, ma non è impossibile", ha aggiunto. Ha detto che ora si tratta di trovare la mescola giusta e di attaccare in modo aggressivo e mantenere le gomme vive sulla distanza.

Qualifiche del GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18° Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36.827