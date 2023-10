Helmut Marko explica: "Esse era o principal problema".

O campeão de Fórmula 1 Max Verstappen teve de se contentar com o sexto lugar na qualificação para o GP de Austin. O conselheiro de desporto motorizado da Red Bull, Dr. Helmut Marko, revelou depois o que causou problemas à estrela da Red Bull Racing.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

A sessão de qualificação para o Grande Prémio de Austin terminou em desilusão para Max Verstappen. A estrela da Red Bull Racing conseguiu estabelecer a volta mais rápida na Q3, mas uma volta na curva 19 foi a ruína do holandês. O seu tempo foi anulado e teve de se contentar com o sexto lugar no final.

O tricampeão relatou depois que teve problemas com a subviragem. E o conselheiro de desporto motorizado da Red Bull, Dr. Helmut Marko, explicou na "Sky": "O principal problema foi que o carro não se comportou como Max gostaria. Os fortes solavancos irritaram-nos mais do que afectaram os nossos adversários".

Quanto ao facto de Verstappen ter sido destituído do melhor tempo de volta, ele compreende. "Do ponto de vista de uma câmara, era óbvio que ele estava, infelizmente, muito acima dos limites", disse o natural de Graz, que, no entanto, continua confiante em relação à corrida. "A distância da corrida - ou, digamos, o desgaste dos pneus - é o nosso ponto forte, assim como o facto de andarmos mais ou menos ao mesmo ritmo durante toda a distância da corrida", esclareceu.

"A corrida começa às duas horas e nessa altura vai estar mais calor. Mas é claro que vai ser difícil partir do sexto lugar da grelha porque há algumas pessoas difíceis de ultrapassar", advertiu o piloto de 80 anos. "Vai ser difícil, mas eu digo que não é impossível", acrescentou. Ele disse que agora é uma questão de encontrar o composto certo e atacar agressivamente e manter os pneus vivos durante a distância.

Qualificação GP, EUA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18º Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:36.827