Fred Vasseur : "Il reste encore un long chemin à parcourir".

Les pilotes Ferrari ont réussi à se hisser aux première et quatrième places des qualifications à Austin. Charles Leclerc s'est assuré la pole position, tandis que son coéquipier Carlos Sainz a surtout eu du mal dans le dernier secteur et est resté un peu plus de deux dixièmes plus lent que le poleman. Le bilan des qualifications de Fred Vasseur a été à l'avenant.

"La pole position est un grand résultat, dû au travail acharné de toute l'équipe", s'est réjoui le patron de l'équipe, tout en avertissant : "Le chemin est encore long ce week-end, avec de nombreux obstacles potentiels. Le plus difficile sera dimanche".

"Mais le résultat des qualifications signifie que nos deux pilotes sont bien placés pour obtenir un bon résultat au GP. Je suis très heureux pour Charles, car cette pole position est bien méritée et constitue un excellent début de week-end pour lui", s'est félicité Vasseur, avant de souligner : "Nous voulons maintenant faire aussi bien au sprint".

"Jusqu'à présent, notre performance a été à la hauteur de nos attentes, nous sommes compétitifs sur l'ensemble du tour. Mais il est encore trop tôt pour avoir une idée claire du rapport de force en course. Nous avons vu que tout se joue à des millièmes de seconde. Il sera donc décisif de continuer à faire aussi bien et de bien préparer le reste du week-end jusque dans les moindres détails", sait le pilote de 55 ans.

Qualifications du GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,723 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,853

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,862

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,945

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,081

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,089

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,154

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,173

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,467

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,697

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35,698

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35,858

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,880

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,974

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,268

18. Alex Albon (T), Williams, 1:36,315

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,589

20e Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,827