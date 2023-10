Fred Vasseur: "La strada da percorrere è ancora lunga".

I piloti della Ferrari hanno ottenuto il primo e il quarto posto nelle qualifiche di Austin. Charles Leclerc si è assicurato la pole position, mentre il suo compagno di squadra Carlos Sainz ha faticato, soprattutto nell'ultimo settore, ed è stato più lento di poco più di due decimi rispetto al pole-sitter. Il risultato delle qualifiche di Fred Vasseur è stato di conseguenza.

"La pole position è un grande risultato, dovuto al duro lavoro di tutta la squadra", ha dichiarato felice il boss del team, che allo stesso tempo ha avvertito: "C'è ancora molta strada da fare in questo fine settimana, con molti potenziali ostacoli. La parte più difficile sarà domenica".

"Ma il risultato delle qualifiche significa che entrambi i nostri piloti sono in buona posizione per ottenere un buon risultato nel GP. Sono molto contento per Charles, perché questa pole position è meritata ed è un ottimo inizio di weekend", ha lodato Vasseur, sottolineando: "Ora vogliamo fare altrettanto bene in volata".

"Finora le nostre prestazioni sono state in linea con le nostre aspettative, siamo competitivi su tutto il giro. Ma è ancora troppo presto per avere un quadro chiaro dei rapporti di forza in gara. Abbiamo visto che sono in gioco millesimi di secondo. Sarà quindi fondamentale continuare così e prepararsi bene per il resto del weekend, fin nei minimi dettagli", ha dichiarato il 55enne.

Qualifiche GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18° Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36.827