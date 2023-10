Fred Vasseur: "Ainda há um longo caminho a percorrer".

O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, ficou satisfeito com a pole position de Charles Leclerc após a qualificação em Austin. No entanto, o francês mantém-se cauteloso em relação ao resto do fim de semana de corrida.

Os pilotos da Ferrari terminaram em primeiro e quarto lugar na qualificação em Austin. Charles Leclerc assegurou a pole position, enquanto o seu companheiro de equipa Carlos Sainz teve dificuldades, especialmente no último sector, e foi pouco mais de dois décimos mais lento do que o primeiro classificado. O resultado da qualificação de Fred Vasseur foi o seguinte.

"A pole position é um grande resultado, que se deve ao trabalho árduo de toda a equipa", disse feliz o chefe de equipa, que ao mesmo tempo avisou: "Ainda há um longo caminho a percorrer neste fim de semana, com muitos obstáculos potenciais. A parte mais difícil será o domingo".

"Mas o resultado da qualificação significa que ambos os nossos pilotos estão bem posicionados para obter um bom resultado no GP. Estou muito feliz pelo Charles porque esta pole position é bem merecida e é um ótimo começo para o seu fim de semana", elogiou Vasseur, sublinhando: "Agora queremos fazer o mesmo no sprint".

"Até agora, o nosso desempenho tem estado em linha com as nossas expectativas, somos competitivos ao longo de toda a volta. Mas ainda é muito cedo para ter uma ideia clara do equilíbrio de forças na corrida. Vimos que estão em jogo milésimos de segundo. Por isso, será crucial continuar tão bem e prepararmo-nos bem para o resto do fim de semana, até ao mais pequeno pormenor", sabe o piloto de 55 anos.

Qualificação GP, EUA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18º Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:36.827