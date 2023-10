Jack Doohan: entradas para la Fórmula 1 en México y Abu Dhabi

Las reglas de la Fórmula 1 estipulan que los equipos deben tener un novato que dispute dos viernes por temporada, y en Alpine, el joven Jack Doohan está autorizado a disputarlos. La semana que viene pilotará el coche de la empresa de Pierre Gasly en México y participará en la primera sesión de entrenamientos libres. La segunda salida del australiano será en el final de temporada.

El hijo del cinco veces campeón del mundo de motociclismo Mick Doohan estará en el coche de Esteban Ocon durante los primeros 60 minutos del fin de semana. El piloto de 20 años no se sentará por primera vez en un GP; como parte de la Alpine Academy, ya ha podido acumular muchos kilómetros de experiencia en Fórmula 1 con el A521. El año pasado también participó en los primeros entrenamientos en México y Abu Dhabi. Como piloto reserva, también se sienta una y otra vez en el simulador para apoyar a la escudería francesa.

"Es un gran honor poder participar de nuevo este año en la primera sesión de entrenamientos como parte de los fines de semana de GP en México y Abu Dhabi", dijo un encantado Doohan. "Estoy muy agradecido al equipo Alpine por esta oportunidad. He trabajado muy duro este año y he aprovechado todas las oportunidades para aprender todo lo que he podido. Ahora me siento preparado para pilotar para el equipo y estaré totalmente centrado en mi trabajo de ayudar al equipo a hacer su mejor trabajo."

El director interino del equipo, Bruno Famin, dice del actual cuarto clasificado en el Campeonato de Fórmula 2: "Jack ha trabajado duro este año como piloto reserva y ha sido un placer verle hacerlo. Su principal objetivo es terminar la temporada de Fórmula 2 de la mejor manera posible. Estamos deseando apoyarle en ello".

Clasificación GP, EE.UU.

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18º Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36.827