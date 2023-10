Jack Doohan : engagements en Formule 1 au Mexique & à Abu Dhabi

Le règlement de la Formule 1 impose aux équipes deux séances d'essai d'un rookie par saison et chez Alpine, le jeune espoir Jack Doohan pourra y participer. Dès la semaine prochaine, il se rendra au Mexique dans la voiture officielle de Pierre Gasly et participera à la première séance d'essais libres. La deuxième intervention de l'Australien aura lieu dans le cadre de la finale de la saison.

Le fils du quintuple champion du monde de moto Mick Doohan pourra alors mettre les gaz dans la voiture d'Esteban Ocon pendant les 60 premières minutes d'entraînement du week-end. Ce n'est pas la première fois que le jeune homme de 20 ans prend place dans une voiture de GP. En tant que membre de l'Alpine Academy, il a déjà pu accumuler de nombreux kilomètres d'expérience en Formule 1 au volant de l'A521. L'année dernière, il a également participé aux premiers entraînements au Mexique et à Abu Dhabi. En tant que réserviste, il s'assoit aussi régulièrement dans le simulateur pour soutenir l'écurie française.

"C'est un immense honneur de pouvoir participer cette année encore aux premiers essais dans le cadre des week-ends de GP au Mexique et à Abu Dhabi", se réjouit Doohan. "Je suis très reconnaissant à l'équipe Alpine pour cette opportunité. J'ai travaillé très dur cette année et j'ai profité de chaque occasion pour apprendre le plus possible. Maintenant, je me sens prêt à rouler pour l'équipe et je vais me concentrer entièrement sur ma mission, qui est d'aider l'équipe à travailler de la meilleure façon possible".

Le directeur de l'équipe par intérim, Bruno Famin, a déclaré à propos des engagements de l'actuel quatrième au classement général du championnat de Formule 2 : "Jack a travaillé dur cette année en tant que réserviste et c'était un plaisir de le voir s'engager. Sa principale préoccupation est de terminer la saison de Formule 2 de la meilleure façon possible. Nous sommes heureux de le soutenir dans cette démarche".

Qualifications du GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,723 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,853

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,862

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,945

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,081

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,089

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,154

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,173

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,467

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,697

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35,698

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35,858

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,880

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,974

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,268

18. Alex Albon (T), Williams, 1:36,315

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,589

20e Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,827