Jack Doohan: partecipazioni in Formula 1 in Messico e ad Abu Dhabi

Il regolamento della Formula 1 prevede che le scuderie debbano far correre un debuttante due venerdì a stagione, e all'Alpine il giovane Jack Doohan è autorizzato a farlo. La prossima settimana guiderà la vettura aziendale di Pierre Gasly in Messico e parteciperà alla prima sessione di prove libere. La seconda uscita dell'australiano sarà nel finale di stagione.

Il figlio del cinque volte campione del mondo di motociclismo Mick Doohan sarà al volante di Esteban Ocon per i primi 60 minuti del weekend. Il ventenne non siede per la prima volta su una monoposto da GP; facendo parte dell'Alpine Academy, ha già potuto accumulare molti chilometri di esperienza in Formula 1 sulla A521. L'anno scorso ha anche partecipato alle prime sessioni di allenamento in Messico e ad Abu Dhabi. In qualità di pilota di riserva, siede anche nel simulatore per supportare la squadra francese.

"È un grande onore poter partecipare anche quest'anno alla prima sessione di prove nell'ambito dei weekend dei GP in Messico e ad Abu Dhabi", ha dichiarato un entusiasta Doohan. "Sono molto grato al team Alpine per questa opportunità. Ho lavorato molto duramente quest'anno e ho colto ogni opportunità per imparare il più possibile. Ora mi sento pronto a correre per la squadra e mi concentrerò pienamente sul mio compito di aiutare la squadra a fare il suo lavoro migliore".

Bruno Famin, team principal ad interim, ha così commentato l'attuale quarto posto assoluto nel campionato di Formula 2: "Jack ha lavorato duramente quest'anno come pilota di riserva ed è stato un piacere vederlo all'opera. Il suo obiettivo principale è quello di concludere la stagione di Formula 2 nel miglior modo possibile. Non vediamo l'ora di sostenerlo in questo".

Qualifiche del GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18° Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36.827