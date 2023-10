Jack Doohan: Entradas na Fórmula 1 no México e em Abu Dhabi

Jack Doohan, reservista da Alpine, tem a oportunidade de conduzir o A523 duas vezes durante um fim de semana de corrida: participará na primeira sessão de treinos livres na Cidade do México e no final da época em Abu Dhabi.

As regras da Fórmula 1 estipulam que as equipas devem ter um estreante a competir duas sextas-feiras por época e, na Alpine, o jovem Jack Doohan está autorizado a participar nessas provas. Na próxima semana, conduzirá o carro da empresa de Pierre Gasly no México e participará na primeira sessão de treinos livres. A segunda participação do australiano será no final da época.

O filho do pentacampeão mundial de motociclismo Mick Doohan estará no carro de Esteban Ocon durante os primeiros 60 minutos do fim de semana. O jovem de 20 anos não se senta pela primeira vez num piloto de GP; como parte da Alpine Academy, ele já teve a oportunidade de ganhar muitos quilómetros de experiência na Fórmula 1 no A521. No ano passado, participou também nas primeiras sessões de treino no México e em Abu Dhabi. Como piloto de reserva, também se senta no simulador para apoiar a equipa francesa.

"É uma grande honra poder participar novamente na primeira sessão de treinos este ano, como parte dos fins-de-semana dos GPs do México e Abu Dhabi", disse Doohan, muito satisfeito. "Estou muito grato à equipa Alpine por esta oportunidade. Trabalhei muito este ano e aproveitei todas as oportunidades para aprender o máximo que pude. Agora sinto-me pronto para correr para a equipa e vou estar totalmente concentrado no meu trabalho de ajudar a equipa a fazer o seu melhor trabalho."

O diretor de equipa interino, Bruno Famin, diz o seguinte sobre o atual quarto classificado no Campeonato de Fórmula 2: "O Jack trabalhou arduamente este ano como piloto de reserva e foi um prazer vê-lo fazer isso. O seu principal objetivo é terminar a época de Fórmula 2 da melhor forma possível. Estamos ansiosos por o apoiar nesse sentido."

