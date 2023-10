Toto Wolff critica la multa millonaria a las estrellas del GP

En su última reunión, el organismo rector del automovilismo mundial, la FIA, decidió aumentar de 250.000 euros a un millón de euros el importe máximo de la multa que puede cobrar un piloto de Fórmula 1. Naturalmente, la noticia de la cuadruplicación de la multa máxima no cayó bien entre los pilotos.

Varios pilotos se preguntaron qué infracción justificaría semejante multa. Lewis Hamilton exigió que esa cantidad, en caso de exigirse, se invirtiera íntegramente en mejorar la igualdad de oportunidades en la Fórmula Uno. "Esa sería la única manera de conseguir ese millón de mi parte", aclaró el siete veces campeón del mundo de la escudería Mercedes.

Su jefe de equipo, Toto Wolff, también tiene las palabras claras: "Creo que ahí tenemos que hacer una comprobación de la realidad con la vida normal, si es un castigo apropiado o no. Creo que nunca hemos multado a un piloto con 250.000 euros, así que primero hay que entender de dónde viene este aumento del límite".

Al fin y al cabo, así no es como la Fórmula 1 debería presentarse al mundo, recalcó el vienés. "Creo que la mitad de los pilotos no podrían pagar una multa así. Y tampoco creo que sea apropiado. No deberíamos jugar con cantidades que parecen surrealistas para la gente que nos ve".

Clasificación GP, EE.UU.

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18º Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36.827