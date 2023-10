Toto Wolff critique l'amende de plusieurs millions infligée aux stars des GP

Les pilotes ont réagi en termes clairs à l'augmentation de l'amende maximale possible en Formule 1 à un million d'euros. Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, partage les inquiétudes des stars des GP et a des mots très clairs.

Lors de sa dernière réunion, le Conseil mondial du sport automobile de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) a décidé d'augmenter le montant maximal de l'amende qu'un pilote de Formule 1 peut encaisser de 250.000 euros à un million d'euros. La nouvelle du quadruplement de l'amende maximale n'a évidemment pas été bien accueillie par les pilotes.

Plusieurs pilotes se sont demandés quelle infraction justifierait une telle sanction. Lewis Hamilton a demandé que le montant, s'il devait un jour être exigé, soit intégralement investi dans l'amélioration de l'égalité des chances en Formule 1. "Ce serait le seul moyen d'obtenir ce million de ma part", a clarifié le septuple champion du monde de l'équipe Mercedes.

Son chef d'équipe Toto Wolff a lui aussi des mots clairs : "Je pense que nous devons faire un test de réalité avec la vie normale pour savoir si c'est une sanction appropriée ou non. Je ne crois pas que nous ayons déjà infligé une amende de 250.000 euros à un pilote, il faut donc d'abord comprendre d'où vient cette augmentation du plafond".

Ce n'est pas ainsi que l'on veut présenter la Formule 1 au monde, a souligné le Viennois. "Je pense que la moitié des pilotes ne seraient pas en mesure de payer une telle amende. Et je ne pense pas non plus que ce soit approprié. Nous ne devrions pas nous amuser avec des montants qui semblent surréalistes aux gens qui nous regardent".

Qualifications du GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,723 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,853

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,862

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,945

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,081

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,089

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,154

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,173

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,467

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,697

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35,698

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35,858

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,880

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,974

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36,235

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,268

18. Alex Albon (T), Williams, 1:36,315

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,589

20e Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,827