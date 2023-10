Toto Wolff critica le multe multimilionarie per le stelle del GP

Nel corso della sua ultima riunione, l'organo di governo del mondo del motorsport, la FIA, ha deciso di aumentare l'importo massimo di una multa che un pilota di Formula 1 può riscuotere da 250.000 euro a un milione di euro. Naturalmente, la notizia del quadruplicamento della multa massima non è piaciuta ai piloti.

Diversi piloti si sono chiesti quale reato potesse giustificare una simile multa. Lewis Hamilton ha chiesto che l'importo, se mai dovesse essere richiesto, venga interamente investito per migliorare le pari opportunità in Formula Uno. "Questo sarebbe l'unico modo per ottenere quel milione da me", ha chiarito il sette volte campione del mondo del team Mercedes.

Anche il suo capo scuderia Toto Wolff ha parole chiare: "Penso che dobbiamo fare un controllo della realtà con la vita normale, se questa è una punizione appropriata o meno. Non credo che abbiamo mai multato un pilota per 250.000 euro, quindi bisogna prima capire da dove viene questo aumento del tetto".

Dopo tutto, non è così che la Formula Uno dovrebbe essere presentata al mondo, ha sottolineato il viennese. "Credo che la metà dei piloti non sarebbe in grado di pagare una simile multa. E non credo nemmeno che sia appropriata. Non dovremmo giocare con importi che sembrano surreali per chi ci guarda".

Qualifiche del GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18° Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36.827