Ticker en direct des qualifications pour le sprint aux USA : un concours multiple passionnant

Enthousiasme des tifosi vendredi sur le Circuit of the Americas, à l'extérieur d'Austin (Texas) : Charles Leclerc a décroché la pole position au volant de sa Ferrari pour le Grand Prix des Etats-Unis, juste devant Lando Norris (McLaren) et Lewis Hamilton (Mercedes). Max Verstappen a lutté contre des problèmes de réglage et a commis deux erreurs lors de son meilleur tour, puis les régulateurs de la FIA lui ont retiré son meilleur temps parce qu'il était hors de la piste avec sa voiture de course Red Bull Racing.

Les équipes n'ayant eu qu'une heure vendredi pour peaufiner les réglages de leurs voitures, il y a eu quelques surprises - Fernando Alonso a été éliminé dès le premier segment de qualification, Verstappen n'a terminé que sixième - et le peloton est très groupé. Cela ouvre l'appétit pour la courte séance d'entraînement du sprint, qui débutera à 19h30 heure européenne (12h30 au Texas).

Nous vous tiendrons au courant de tous les développements importants dans notre live-ticker.