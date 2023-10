Live ticker Sprint Quali USA: emozionante gara all-around

Le prove finali del Gran Premio degli Stati Uniti sul Circuit of the Americas hanno mostrato: Ferrari, Mercedes e McLaren possono affrontare la Red Bull Racing. Un'ottima posizione di partenza per le qualifiche sprint.

Entusiasmo tra i tifosi venerdì sul Circuit of the Americas di Austin, Texas: Charles Leclerc ha ottenuto la pole position per il Gran Premio degli Stati Uniti con la sua Ferrari, davanti a Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Mercedes). Max Verstappen ha avuto problemi di assetto e ha commesso due errori nel suo giro migliore, in seguito ai quali i regolatori della FIA gli hanno tolto il tempo più veloce per essere uscito di pista con la sua vettura Red Bull Racing.

Questo ci offre una posizione di partenza estremamente ghiotta per le qualifiche della gara sprint di sabato: poiché i team hanno avuto solo un'ora di tempo venerdì per affinare l'assetto delle loro auto da corsa, ci sono state alcune sorprese - Fernando Alonso già fuori nel primo segmento di qualifica, Verstappen solo sesto alla fine - e lo schieramento è molto vicino. Questo fa ben sperare in vista della breve sessione di prove libere per lo sprint, che inizierà alle 19.30 ora europea (12.30 in Texas).

Nel nostro live ticker vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi più importanti.