Live ticker Sprint Quali USA: competição emocionante em todas as vertentes

Entusiasmo entre os tifosi na sexta-feira no Circuito das Américas nos arredores de Austin, Texas: Charles Leclerc marcou a pole position para o Grande Prémio dos Estados Unidos com o seu Ferrari, logo à frente de Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Mercedes). Max Verstappen debateu-se com problemas de afinação e cometeu dois erros na sua melhor volta, após o que os reguladores da FIA lhe retiraram o seu tempo mais rápido por ter saído da pista com o seu carro de corrida da Red Bull Racing.

Isto dá-nos uma posição de partida extremamente saborosa para a qualificação para o sprint de sábado: uma vez que as equipas só tiveram uma hora na sexta-feira para afinar a configuração dos seus carros de corrida, houve algumas surpresas - Fernando Alonso já fora no primeiro segmento de qualificação, Verstappen apenas em sexto no final - e o campo está muito próximo. Isto abre o apetite para a curta sessão de treinos para o sprint, que começa às 19h30, hora europeia (12h30 no Texas).

Aqui, no nosso live ticker, mantê-lo-emos a par de todos os desenvolvimentos importantes.