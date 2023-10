GP Sprint dos EUA na TV: Erro programado

Fim de semana de sprint no Qatar, fim de semana de sprint no Texas, países diferentes, costumes diferentes, mas o ritmo frenético deste formato manteve-se o mesmo - já na sexta-feira, alguns pilotos tropeçaram, como as estrelas Fernando Alonso (fora na primeira parte da qualificação) ou Max Verstappen (erro de condução, pole perdida). Os erros também estão programados para sábado.

Os meteorologistas prevêem que o tempo vai estar tão quente como na sexta-feira - até 35 graus.

A melhor forma de acompanhar a ação na pista é através do nosso live ticker (a partir das 19h15 para a qualificação, a partir das 23h00 para o sprint). Claro que, como sempre, também resumimos para si as datas de transmissão mais importantes para a ServusTV, Sky, SRF e ORF.





Na pole para o sprint

Silverstone 2021 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 - Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes





GP dos EUA na TV

Sábado, 21 de outubro

