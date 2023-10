Jenson Button sobre el cascarrabias Stroll: "No hay respeto"

En Qatar, el piloto de Aston Martin Lance Stroll se retiró al principio de la sesión de clasificación, luego sacó el volante de la cabina en los boxes y apartó a su fisio Henry Howe, sólo porque le recordó que él, Stroll, debía pasar primero por la báscula de la FIA tras su retirada.

Más tarde, Stroll concedió una entrevista subterránea, con siete palabras de respuesta a tres preguntas, en este estilo continúa en Texas: rostro hosco, respuestas sin alegría, todo el lenguaje corporal de Stroll irradia - no quiero estar aquí en absoluto.

El inglés Jenson Button ya ha visto suficiente. Hablando en el paddock del Circuito de las Américas como reportero del GP para nuestros colegas de Sky, el Campeón del Mundo de Fórmula Uno de 2009 dice: "Lo siento, pero lo que Stroll está mostrando fuera de la pista en este momento, tengo un problema con eso".

El 15 veces ganador de un GP razona: "Está en la naturaleza de las cosas que un piloto de carreras se estrese un poco de vez en cuando. Pero luego se trata de cómo manejas esa presión. No veo ningún respeto de Stroll hacia su personal. Espero que empiece a darse cuenta y ponga las cosas en su sitio".



El jefe del equipo Aston Martin, Mike Krack, ha salido en defensa de Stroll, argumentando que un futbolista podría lanzar una botella de agua o patear un banderín de córner.



Pero Button sólo lo acepta hasta cierto punto. El británico de 43 años continúa: "Sí, pero no se trataba de una botella de agua, sino de un miembro del equipo. No es fácil estar siempre bajo la lupa del público, sé lo que es eso. Pero aun así, siempre hay que ser respetuoso con la gente. Este es un deporte de adultos, así que un piloto debe comportarse así".



Pero eso no ocurre. En respuesta a una larga pregunta del también periodista Ben Hunt, con el núcleo de si todo había vuelto a la normalidad con su fisio y si se estaba divirtiendo algo con la F1, Stroll respondió: "Sí y sí".





Clasificación GP, EE.UU.

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18º Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36.827