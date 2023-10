Jenson Button sur le grincheux Stroll : "Aucun respect"

Au Qatar, Lance Stroll, le pilote d'Aston Martin, a été éliminé prématurément lors des qualifications. Il a ensuite jeté son volant hors du cockpit dans les stands et a poussé son physiothérapeute Henry Howe sur le côté - uniquement parce que celui-ci lui a rappelé que lui, Stroll, devait d'abord passer sur la balance de la FIA après son élimination.

Plus tard, Stroll a donné une interview de bas niveau, avec sept mots de réponse pour trois questions, et c'est dans ce style qu'elle se poursuit au Texas : visage maussade, réponses sans joie, tout le langage corporel de Stroll respire - je ne veux pas du tout être ici.

L'Anglais Jenson Button en a maintenant assez vu. Dans le paddock du Circuit of the Americas, le champion du monde 2009 de Formule 1, en tant que reporter GP de nos collègues de Sky, déclare : "Je suis désolé, mais ce que Stroll montre actuellement en dehors de la piste me pose problème".

Le quintuple vainqueur de GP justifie ainsi sa position : "C'est dans la nature des choses qu'un pilote de course soit un peu stressé de temps en temps. Mais il s'agit alors de savoir comment tu gères cette pression. Je ne vois chez Stroll aucun respect pour ses collaborateurs. J'espère qu'il commencera à s'en rendre compte et qu'il mettra les choses au clair".



Le directeur de l'équipe Aston Martin, Mike Krack, a pris la défense de Stroll en argumentant qu'un joueur de football jette parfois une bouteille d'eau dans les environs ou donne un coup de pied dans un drapeau de coin.



Mais Button n'admet que partiellement cet argument. Le Britannique de 43 ans poursuit : "Oui, mais il ne s'agissait pas d'une bouteille d'eau, il s'agit d'un membre de l'équipe. Ce n'est certainement pas facile d'être toujours sous la loupe du public, je sais ce que c'est. Mais tu dois toujours rester respectueux envers les gens. C'est un sport d'adultes, donc un pilote doit se comporter comme tel".



Mais cela n'arrive pas. A une longue question de mon collègue journaliste Ben Hunt, dont le cœur était de savoir si tout allait à nouveau bien avec son physio et s'il prenait même du plaisir en Formule 1, Stroll a répondu : "Oui et oui".





Qualifications du GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,723

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,853

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,862

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,945

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,081

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,089

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,154

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,173

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,467

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,697

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35,698

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35,858

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,880

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,974

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,268

18. Alex Albon (T), Williams, 1:36,315

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,589

20e Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,827