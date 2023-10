Jenson Button sul bisbetico Stroll: "Nessun rispetto"

In Qatar, il pilota dell'Aston Martin Lance Stroll si è ritirato prima delle qualifiche, poi ha fatto uscire il volante dall'abitacolo ai box e ha spinto da parte il suo fisioterapista Henry Howe - solo perché gli ha ricordato che lui, Stroll, deve prima salire sulla bilancia della FIA dopo il ritiro.

Più tardi, Stroll ha rilasciato un'intervista sotterranea, con sette parole di risposta a tre domande, in questo stile continua in Texas: viso imbronciato, risposte senza gioia, l'intero linguaggio del corpo di Stroll irradia - non voglio essere qui per niente.

L'inglese Jenson Button ha visto abbastanza. Parlando nel paddock del Circuit of the Americas come cronista del GP per i nostri colleghi di Sky, il campione del mondo di Formula Uno 2009 ha detto: "Mi dispiace, ma quello che Stroll sta mostrando fuori dalla pista in questo momento, è un problema per me".

Il 15 volte vincitore di un GP ha poi aggiunto: "È nella natura delle cose che un pilota da corsa sia un po' stressato di tanto in tanto. Ma poi si tratta di gestire la pressione. Non vedo alcun rispetto da parte di Stroll nei confronti del suo staff. Spero che inizi a rendersene conto e che metta le cose in chiaro".



Mike Krack, capo del team Aston Martin, ha preso le difese di Stroll, sostenendo che un calciatore potrebbe lanciare una bottiglia d'acqua o calciare una bandierina d'angolo.



Ma Button lo accetta solo in parte. Il 43enne britannico continua: "Sì, ma non si trattava di una bottiglia d'acqua, bensì di un membro della squadra. Non è certo facile essere sempre sotto la lente d'ingrandimento del pubblico, so cosa vuol dire. Tuttavia, bisogna sempre essere rispettosi nei confronti delle persone. Questo è uno sport per adulti, quindi un corridore dovrebbe comportarsi in questo modo".



Ma questo non accade. In risposta a una lunga domanda del collega giornalista Ben Hunt, che chiedeva se tutto fosse tornato alla normalità con la sua fisioterapia e se si stesse divertendo un po' in F1, Stroll ha risposto: "Sì e sì".





Qualifiche del GP, USA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18° Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36.827