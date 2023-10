Jenson Button sobre Stroll: "Sem respeito"

No Qatar, o piloto da Aston Martin, Lance Stroll, retirou-se logo no início da qualificação, depois atirou o volante para fora do cockpit nas boxes e afastou o seu fisioterapeuta Henry Howe - apenas porque este lhe recordou que ele, Stroll, tem de se submeter primeiro à balança da FIA depois de se retirar.

Mais tarde, Stroll deu uma entrevista subterrânea, com sete palavras de resposta a três perguntas, estilo que continua no Texas: rosto sombrio, respostas sem alegria, toda a linguagem corporal de Stroll irradia - não quero estar aqui de todo.

O inglês Jenson Button já viu o suficiente. Falando no paddock do Circuito das Américas como repórter do GP para os nossos colegas da Sky, o Campeão do Mundo de Fórmula 1 de 2009 diz: "Sinto muito, mas o que Stroll está a mostrar fora da pista neste momento, eu tenho um problema com isso".

O 15 vezes vencedor de GPs argumentou: "Faz parte da natureza das coisas que um piloto de corrida fique um pouco stressado de vez em quando. Mas depois é uma questão de saber como lidar com essa pressão. Não vejo qualquer respeito de Stroll pela sua equipa. Espero que ele comece a aperceber-se disso e que ponha as coisas em ordem".



O chefe de equipa da Aston Martin, Mike Krack, veio em defesa de Stroll, argumentando que um futebolista pode atirar uma garrafa de água ou pontapear uma bandeira de canto.



Mas Button só aceita isso até certo ponto. O britânico de 43 anos continua: "Sim, mas não se tratou de uma garrafa de água, mas sim de um membro da equipa. Não é fácil estar sempre debaixo da lupa do público, eu sei como é. Mas, mesmo assim, há que ter sempre respeito pelas pessoas. Este é um desporto para adultos, por isso um piloto deve comportar-se como tal".



Mas isso não está a acontecer. Em resposta a uma longa pergunta do colega jornalista Ben Hunt, que tinha como objetivo principal saber se tudo tinha voltado ao normal com o seu fisioterapeuta e se estava a divertir-se com a F1, Stroll respondeu: "Sim e sim".





Qualificação do GP, EUA

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.723

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.853

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.862

04 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.945

05 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.079

06 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35.081

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.089

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35.154

09º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.173

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35.467

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35.697

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35.698

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35.858

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35.880

15º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.974

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.235

17º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.268

18º Alex Albon (T), Williams, 1:36.315

19º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.589

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:36.827