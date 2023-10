Max Verstappen après la pole du sprint : un grand point d'interrogation

C'était fort : la star de Red Bull Racing Max Verstappen réalise le meilleur temps sur le circuit difficile situé à l'extérieur d'Austin (Texas) et s'élancera donc en pole position lors du sprint (départ à minuit en Europe).

C'est la sixième fois que Verstappen peut s'élancer depuis la meilleure place sur la grille de départ lors d'un sprint, la troisième fois cette saison après Spielberg et Francorchamps.

Pour le sprint en pole

Silverstone 2021 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - Kevin Magnussen (DK), Haas

Bakou 2023 - Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing



Au terme d'une qualification sprint passionnante, le Néerlandais de 26 ans a finalement devancé de 55 millièmes le pilote Ferrari Charles Leclerc, qui avait décroché la pole GP le vendredi. Max est visiblement satisfait et raconte les essais finaux du sprint : "Nous étions plus compétitifs aujourd'hui que vendredi. Mon dernier tour était un peu agité, mais heureusement, cela a suffi".



"La voiture est correcte et je m'attends à une après-midi stimulante. Le sprint est pour moi un gros point d'interrogation, car aucun d'entre nous ne sait vraiment ce que valent les voitures en endurance, pour la simple raison que nous n'avons pas eu assez de temps en format sprint pour le découvrir en détail".



"Je pense que le peloton sera très serré, ce qui devrait donner lieu à une course passionnante. Normalement, nous sommes bien placés en course, mais tout le monde devra surveiller l'usure des pneus. Les virages rapides et les accélérations en sortie de virages lents mettent les pneus à rude épreuve. Il est bien possible qu'à la fin, ce soit celui qui gère le mieux ses pneus qui décidera".



Le sprint du GP des Etats-Unis débutera à minuit, heure européenne.





Qualification du sprint, USA

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,538 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,593

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,607

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,639

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,894

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,939

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,041

08. George Russell (GB), Mercedes, 1 : 35,199

09. Alex Albon (T), Williams, 1 : 35,366

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,897

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1 : 35,978

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,087

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:36,137

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,181

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:36,182

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36,749

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,922

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:36,922

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,945

20e Logan Sargeant (USA), Williams, 1:37,186