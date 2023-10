Max Verstappen dopo la pole in volata: grande punto interrogativo

Il campione del mondo Max Verstappen ha ottenuto la migliore posizione di partenza per lo sprint sul Circuit of the Americas (COTA): La pole position. L'olandese dice: "La volata è un grande punto interrogativo per me".

È stato forte: Max Verstappen, stella della Red Bull Racing, ha fatto segnare il miglior tempo sul difficile circuito alle porte di Austin, in Texas, e partirà quindi dalla pole position nella volata (che inizierà a mezzanotte in Europa).

È la sesta volta che Verstappen riesce a correre dalla migliore posizione in griglia in uno sprint, la terza in questa stagione dopo Spielberg e Francorchamps.

In pole per lo sprint

Silverstone 2021 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 - Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing



Dopo un'emozionante sessione di qualifiche in volata, il 26enne olandese si è imposto per 55 millesimi sul pilota della Ferrari Charles Leclerc, che si era assicurato la pole del GP venerdì. Max è visibilmente soddisfatto e commenta così le ultime prove per lo sprint: "Oggi siamo stati più competitivi rispetto a venerdì. Il mio ultimo giro è stato un po' incerto, ma per fortuna è stato sufficiente".



"La macchina è a posto e mi aspetto un pomeriggio positivo. La volata è un grande punto interrogativo per me, perché nessuno di noi sa davvero quanto siano buone le auto nella resistenza, per il semplice motivo che non abbiamo avuto abbastanza tempo nel formato sprint per scoprirlo in dettaglio".



"Mi aspetto che gli schieramenti siano molto vicini, il che dovrebbe dare vita a una gara avvincente. Di solito siamo in una buona posizione nelle gare, ma tutti dovranno tenere d'occhio l'usura degli pneumatici. Le curve veloci e l'accelerazione in uscita dalle curve lente richiedono il massimo dai rulli. È molto probabile che alla fine si decida chi riesce a gestire meglio i propri pneumatici".



La volata del GP degli USA inizia a mezzanotte, ora europea.





Qualifiche sprint, USA

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34.538 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.593

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.607

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.639

05 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.894

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.939

07 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.041

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.199

09° Alex Albon (T), Williams, 1:35.366

10° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.897

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.978

12° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.087

13° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:36.137

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.181

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:36.182

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.749

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36.922

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:36.922

19° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, 1:36.945

20 - Logan Sargeant (USA), Williams, 1:37.186