Max Verstappen depois da pole ao sprint: grande ponto de interrogação

O campeão do mundo Max Verstappen criou a melhor posição de partida para a corrida de velocidade no Circuito das Américas (COTA): A pole position. O holandês diz: "O sprint é um grande ponto de interrogação para mim".

Foi forte: Max Verstappen, estrela da Red Bull Racing, fez o melhor tempo no difícil circuito dos arredores de Austin, no Texas, e vai, por isso, começar o sprint (com início à meia-noite na Europa) a partir da pole position.

É a sexta vez que Verstappen consegue correr a partir da melhor posição da grelha num sprint, a terceira vez esta época depois de Spielberg e Francorchamps.

Na pole para o sprint

Silverstone 2021 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 - Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing



Depois de uma emocionante sessão de qualificação ao sprint, o holandês de 26 anos ficou em primeiro lugar com 55 milésimos de vantagem sobre o piloto da Ferrari Charles Leclerc, que tinha garantido a pole do GP na sexta-feira. Max está visivelmente satisfeito e diz sobre o último treino para o sprint: "Fomos mais competitivos hoje do que na sexta-feira. A minha última volta foi um pouco instável, mas felizmente foi suficiente".



"O carro está bom e estou à espera de uma tarde animada. O sprint é um grande ponto de interrogação para mim, porque nenhum de nós sabe realmente quão bons são os carros em resistência - pela simples razão de que não tivemos tempo suficiente no formato sprint para descobrir em pormenor."



"Espero que o pelotão esteja muito unido, o que deverá produzir uma corrida emocionante. Normalmente, estamos numa boa posição nas corridas, mas todos terão de estar atentos ao desgaste dos pneus. As curvas rápidas e também a aceleração nas curvas lentas exigem tudo dos pneus. É bem possível que no final se decida quem consegue lidar melhor com os seus pneus."



O sprint do GP dos EUA começa à meia-noite, hora europeia.





Qualificação do Sprint, EUA

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34.538 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.593

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.607

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.639

05 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.894

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.939

07 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.041

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.199

09º Alex Albon (T), Williams, 1:35.366

10º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.897

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.978

12º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.087

13º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:36.137

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.181

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:36.182

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.749

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36.922

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:36.922

19º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.945

20 - Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:37.186