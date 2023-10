Live ticker USA Sprint: Max Verstappen sotto pressione

In alcuni weekend dei GP del 2023, Max Verstappen sembrava giocare al gatto e al topo con i suoi avversari. In Texas non c'è traccia di questo: Ferrari e Mercedes tengono la Red Bull Racing sulle spine.

Posizione di partenza emozionante per la prima volata di Formula 1 sul Circuit of the Americas: certamente, ancora una volta il campione del mondo Max Verstappen è davanti. Ma l'olandese sa: "Mi aspetto molta resistenza, perché la concorrenza è forte su questa pista, come ha dimostrato anche la pole di Charles Leclerc con la Ferrari per il Gran Premio".

Verstappen, 49 volte vincitore di un GP, continua: "L'usura degli pneumatici sarà fondamentale qui, anche in volata. Perché nessuno di noi è stato in grado di fare i giri di durata necessari per sapere a che punto siamo realmente".

