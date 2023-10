Eddie Jordan: "Max Verstappen aún más fuerte en 2024".

El carismático Eddie Jordan (de 1991 a 2005 con una escudería en la categoría reina, cuatro victorias, tercer puesto en el Campeonato del Mundo en 1999) participó recientemente en el podcast de talkSPORT. El irlandés reveló algunas cosas sorprendentes sobre Red Bull Racing.

Eddie dijo: "Hace poco conocí al director técnico de Red Bull, Adrian Newey. Y me reveló: la forma en que está diseñado el próximo coche de carreras de Red Bull Racing hace que sea bastante difícil para los rivales recuperar terreno crucial".

"Así que si asumo que el mejor coche de carreras actual se hará aún más rápido, entonces Red Bull Racing y Max Verstappen seguirán rindiendo a un nivel tan alto en 2024."

"Además, RBR tiene algo que la competencia no tiene: el extraordinario talento del piloto. Solo hay que ver las prestaciones que muestra Verstappen con el coche, Sergio Pérez claramente no puede hacer eso."



"Por lo tanto, para mí está claro: Max Verstappen también ganará en Texas, y en un contexto de regulaciones estables, Red Bull Racing y Max solo se harán más fuertes en la temporada 2024 del GP."



"Confío en que Max Verstappen bata todos los récords de la Fórmula 1, incluido el de siete títulos de Campeón del Mundo que ostentan Michael Schumacher y Lewis Hamilton. Pero mucho dependerá de lo que haga Adrian Newey. Red Bull tendrá que intentarlo todo para mantenerle contento. Porque él está detrás de estos grandes coches. Para mí, es el mejor diseñador de coches de carreras de la historia, no hay duda".





Clasificación Sprint, EE.UU.

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34.538 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.593

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.607

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.639

05 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.894

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.939

07 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.041

08º George Russell (GB), Mercedes, 1:35.199

09º Alex Albon (T), Williams, 1:35.366

10º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.897

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.978

12º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.087

13º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:36.137

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.181

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:36.182

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.749

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36.922

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:36.922

19º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.945

20º Logan Sargeant (EE.UU.), Williams, 1:37.186