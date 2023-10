Eddie Jordan : "Max Verstappen encore plus fort en 2024

L'ancien propriétaire d'écurie de Formule 1 Eddie Jordan (75 ans) est convaincu que les adversaires de Max Verstappen et de Red Bull Racing doivent s'habiller chaudement. "Ils ne feront que devenir plus forts".

Le charismatique Eddie Jordan (qui a couru dans la catégorie reine de 1991 à 2005 avec une écurie, quatre victoires, troisième au championnat du monde en 1999) a récemment participé au podcast talkSPORT. A cette occasion, l'Irlandais a révélé des choses étonnantes sur Red Bull Racing.

Eddie a raconté : "J'ai récemment rencontré le directeur technique de Red Bull, Adrian Newey. Et à cette occasion, il m'a révélé que la manière dont la future voiture de course Red Bull Racing était conçue rendait très difficile pour les adversaires de gagner du terrain de manière décisive".

"Donc, si je pars du principe que la meilleure voiture de course actuelle sera rendue encore plus rapide, alors Red Bull Racing et Max Verstappen continueront d'évoluer à un niveau aussi élevé en 2024".

"De plus, RBR a quelque chose que la concurrence n'a pas : le talent exceptionnel du pilote. Regardez donc les performances de Verstappen avec la voiture, ce que Sergio Pérez ne peut manifestement pas faire".



"Il est donc clair pour moi que Max Verstappen gagnera également au Texas et, dans le contexte d'un règlement stable, Red Bull Racing et Max ne seront que plus forts lors de la saison GP 2024".



"Je crois Max Verstappen capable de battre tous les records en Formule 1, y compris le record de sept titres de champion du monde de Michael Schumacher et Lewis Hamilton. Mais beaucoup dépendra de ce que fera Adrian Newey. Red Bull devra tout faire pour le garder de bonne humeur. Car il est derrière ces superbes voitures. Pour moi, il est le meilleur concepteur de voitures de course de tous les temps, cela ne fait aucun doute".





Qualification sprint, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,538 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,593

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,607

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,639

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,894

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,939

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,041

08. George Russell (GB), Mercedes, 1 : 35,199

09. Alex Albon (T), Williams, 1 : 35,366

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,897

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1 : 35,978

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,087

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:36,137

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,181

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:36,182

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36,749

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,922

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:36,922

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,945

20e Logan Sargeant (USA), Williams, 1:37,186