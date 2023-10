Eddie Jordan: "Max Verstappen ancora più forte nel 2024".

Il carismatico Eddie Jordan (dal 1991 al 2005 con una squadra corse nella classe regina, quattro vittorie, terzo posto nel Campionato del Mondo nel 1999) ha recentemente partecipato al podcast di talkSPORT. L'irlandese ha rivelato alcune cose incredibili sulla Red Bull Racing.

Eddie ha detto: "Recentemente ho incontrato il direttore tecnico della Red Bull Adrian Newey. E mi ha rivelato che il modo in cui è stata progettata la prossima auto da corsa della Red Bull Racing rende piuttosto difficile per gli avversari recuperare il terreno cruciale".

"Quindi, se parto dal presupposto che la migliore auto da corsa oggi in circolazione sarà resa ancora più veloce, allora la Red Bull Racing e Max Verstappen continueranno ad avere prestazioni di così alto livello anche nel 2024".

"Inoltre, la RBR ha qualcosa che la concorrenza non ha: l'eccezionale talento del pilota. Basta guardare le prestazioni che Verstappen dimostra con la macchina, Sergio Pérez chiaramente non è in grado di farlo".



"Pertanto, per me è chiaro: Max Verstappen vincerà anche in Texas, e sullo sfondo di regolamenti stabili, la Red Bull Racing e Max non potranno che rafforzarsi nella stagione del GP 2024".



"Confido che Max Verstappen possa battere tutti i record della Formula 1, compreso quello dei sette titoli mondiali detenuti da Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Ma molto dipenderà da ciò che farà Adrian Newey. La Red Bull dovrà fare di tutto per renderlo felice. Perché c'è lui dietro queste grandi macchine. Per me è il miglior progettista di auto da corsa di sempre, non c'è dubbio".





Qualifiche Sprint, USA

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34.538 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.593

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.607

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.639

05 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.894

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.939

07 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.041

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.199

09° Alex Albon (T), Williams, 1:35.366

10° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.897

11° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.978

12° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.087

13° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:36.137

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.181

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:36.182

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.749

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36.922

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:36.922

19° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, 1:36.945

20 - Logan Sargeant (USA), Williams, 1:37.186