Eddie Jordan: "Max Verstappen ainda mais forte em 2024".

O carismático Eddie Jordan (de 1991 a 2005 com uma equipa de corridas na categoria rainha, quatro vitórias, terceiro lugar no Campeonato do Mundo em 1999) participou recentemente no podcast talkSPORT. O irlandês revelou algumas coisas surpreendentes sobre a Red Bull Racing.

Eddie disse: "Conheci recentemente o diretor técnico da Red Bull, Adrian Newey. E ele revelou-me - a forma como o próximo carro de corrida da Red Bull Racing foi concebido torna bastante difícil para os adversários ganharem terreno crucial".

"Portanto, se eu assumir que o melhor carro de corrida da atualidade será ainda mais rápido, então a Red Bull Racing e Max Verstappen continuarão a ter um desempenho de alto nível em 2024.

"Além disso, a RBR tem algo que a concorrência não tem - o talento extraordinário do piloto. Basta ver as performances que Verstappen mostra com o carro, Sergio Pérez claramente não consegue fazer isso."



"Portanto, para mim é claro: Max Verstappen também vencerá no Texas e, tendo como pano de fundo regulamentos estáveis, a Red Bull Racing e Max só ficarão mais fortes na temporada do GP de 2024.



"Confio em Max Verstappen para bater todos os recordes na Fórmula 1, incluindo o recorde de sete títulos do Campeonato do Mundo detido por Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Mas muito vai depender do que Adrian Newey vai fazer. A Red Bull terá de fazer tudo para o manter feliz. Porque ele está por trás desses carros fantásticos. Para mim, ele é o melhor projetista de carros de corrida de sempre, sem dúvida nenhuma".





Qualificação Sprint, EUA

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34.538 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.593

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.607

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.639

05 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.894

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.939

07 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.041

08 - George Russell (GB), Mercedes, 1:35.199

09º Alex Albon (T), Williams, 1:35.366

10º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.897

11º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.978

12º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.087

13º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:36.137

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.181

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:36.182

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.749

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36.922

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:36.922

19º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.945

20 - Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:37.186