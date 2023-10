George Russell: 3 filas atrás, el móvil a un lado

Malas noticias para el ganador del GP George Russell antes del sprint en el Circuito de las Américas, cerca de Austin (Texas): El inglés no saldrá al sprint en octava posición, sino en undécima: los responsables del reglamento de la FIA le han impuesto retroceder tres puestos porque Russell se interpuso en el camino del piloto de Ferrari Charles Leclerc.

La mala noticia está dando la vuelta a las redes sociales en estos momentos, y encaja con lo que George Russell ha estado sosteniendo recientemente.

En repetidas ocasiones, el ganador de un GP, George Russell, se ha pronunciado enérgicamente contra el odio en Internet, ya que él mismo también ha sido blanco de ataques en repetidas ocasiones: "Cuando pilotaba en Williams, había muchos mensajes de odio de fans de Robert Kubica".

Russell también se pronunció inequívocamente cuando el piloto de Williams Nicholas Latifi fue atacado por seguidores de Hamilton, esto después de la polémica final del Campeonato del Mundo de Abu Dhabi 2021.



George estaba furioso: "Estas palabras repugnantes no paran. Hay demasiada basura de este tipo en la red. Corresponde a los operadores de las redes sociales y a los gobiernos adoptar una postura más decidida contra el odio y el regodeo. De momento no podemos hacer más que denunciar este tipo de cuentas. Y Mercedes está trabajando en un software que debería filtrar los comentarios despectivos. Pero, al fin y al cabo, es difícil impedir que la gente haga esos tuits o publicaciones."



"Solo puedo volver a pedir a la gente: 'Antes de publicar, ¡piensa! ¿Estás aportando algo positivo? Si no es así, ¡no lo hagas!". Creo que es una vergüenza lo que se está difundiendo".



Por si fuera poco, cada vez que hay preguntas sobre la estrategia de carrera de Mercedes, también aparecen mensajes de los seguidores de Lewis Hamilton, que intentan defender a su superestrella con afirmaciones abstrusas y grabados contra Russell. Y el infierno se desató cuando Hamilton y Russell chocaron poco después de la salida del GP de Qatar.



Ahora Russell va un paso más allá, como le dijo a mi colega de la agencia de noticias AP Phil Duncan: "Hace seis semanas dejé de usar Twitter en mi teléfono. Tengo un equipo que se ocupa de mis publicaciones porque quiero estar conectado con mis fans y cada palabra que está ahí es mía. Pero yo ya no uso esas aplicaciones, y lo mismo pasa con Instagram".



"Respeto que todo el mundo tenga su propia opinión. Pero ya no tengo que leer todos los comentarios porque no me aporta nada. Cuando dejé Twitter, estaba más en Instagram, pero luego también lo dejé. Durante un tiempo leí noticias más normales, pero todos los titulares son negativos. Solo quería estar al día de lo que pasaba en el mundo. Me di cuenta de que todo eso me agobiaba y no me hacía ningún bien. Ahora me entretengo mucho menos".



"Todo empezó durante las vacaciones de verano de la Fórmula 1. Fue entonces cuando dejé mucho de lado el teléfono. Pasé mucho tiempo con la familia y los amigos, mi tiempo diario al teléfono bajó a 15 minutos. Lo normal antes eran tres horas".



"Entonces me topé con un post: 'Si pasas una media de cuatro horas al día al teléfono, al final de tu vida habrás pasado 15 años mirando el teléfono'. Eso me estremeció. Supongo que tengo mejores cosas que hacer con mi vida que pasar tanto tiempo con el teléfono".





Alineación para el sprint

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34.538 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.593

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.607

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.639

05 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.894

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.939

07 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.041

08 - Alex Albon (T), Williams, 1:35.366

09 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.897

10º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.978

11º George Russell (GB), Mercedes, 1:35.199

12º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.087

13º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:36.137

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.181

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:36.182

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.749

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36.922

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:36.922

19º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.945

20º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:37.186

* Penalizado con tres puestos