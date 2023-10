George Russell : 3 places de moins, téléphone portable mis de côté

Mauvaise nouvelle pour le vainqueur du GP George Russell avant le sprint sur le Circuit of the Americas près d'Austin (Texas) : L'Anglais ne prendra pas le départ du sprint en huitième position, mais seulement en onzième - les régulateurs de la FIA lui ont infligé une pénalité de trois places parce que Russell s'est trouvé sur le chemin du pilote Ferrari Charles Leclerc.

La mauvaise nouvelle fait actuellement le tour des réseaux sociaux, et cela correspond à ce que George Russell a récemment retenu.

A plusieurs reprises, le vainqueur de GP George Russell s'est engagé contre la haine sur Internet, car il a lui aussi été régulièrement pris pour cible dans ce contexte : "Lorsque je roulais chez Williams, il y avait beaucoup de messages haineux de la part des fans de Robert Kubica".

Russell s'est également exprimé sans ambiguïté lorsque le pilote Williams Nicholas Latifi a été attaqué par des fans de Hamilton, ceci après la finale controversée du championnat du monde d'Abu Dhabi 2021.



George était furieux : "Ces interventions répugnantes ne s'arrêtent tout simplement pas. Nous avons trop de ces déchets sur la toile. Les opérateurs de réseaux sociaux et les gouvernements ont le devoir de s'opposer plus fermement à la haine et à la malveillance. Pour l'instant, nous ne pouvons rien faire de plus que de signaler de tels comptes. Et Mercedes travaille sur un logiciel qui devrait filtrer les commentaires désobligeants. Mais au final, il est difficile d'empêcher les gens de publier de tels tweets ou posts".



"Je ne peux que réitérer mon appel aux gens : 'Avant de poster un message, réfléchissez ! Apportez-vous quelque chose de positif ? Si ce n'est pas le cas, ne le faites pas ! Je trouve que c'est dommage de voir tout ce qui est diffusé".



Mais ce n'est pas tout : dès qu'il y a des questions sur la stratégie de course de Mercedes, on voit aussi apparaître des messages de partisans de Lewis Hamilton qui tentent de défendre leur superstar avec des affirmations abracadabrantes et qui s'en prennent à Russell. Et l'enfer s'est encore plus déchaîné lorsque Hamilton et Russell sont entrés en collision peu après le départ du GP du Qatar.



Maintenant, Russell va plus loin, comme il l'a dit à mon collègue Phil Duncan de l'agence de presse AP : "Il y a six semaines, j'ai arrêté d'utiliser Twitter avec mon téléphone. J'ai une équipe qui s'occupe de mes publications, car je veux rester connecté à mes fans, et chaque mot qui y est lu vient de moi. Mais moi-même, je n'utilise plus ces applications, et cela vaut aussi pour Instagram".



"Je respecte le fait que chacun ait sa propre opinion. Mais je n'ai plus besoin de lire tous ces commentaires, car cela ne m'apporte rien. Quand j'ai arrêté Twitter, j'étais davantage sur Instagram, mais ensuite j'ai aussi arrêté. Pendant un certain temps, je lisais plus de messages normaux, mais tous les gros titres y sont négatifs. Pourtant, je voulais juste me tenir au courant de ce qui se passait dans le monde. Je trouvais que tout cela me tirait vers le bas et ne m'apportait rien. Maintenant, je fais beaucoup moins de bêtises".



"Tout a commencé pendant la pause estivale de la Formule 1. J'ai souvent mis mon téléphone de côté. Je passais beaucoup de temps avec ma famille et mes amis, mon temps au téléphone est tombé à 15 minutes par jour. Avant, la normale était de trois heures".



"Puis je suis tombé sur un post : 'Si tu passes en moyenne quatre heures par jour sur ton téléphone, à la fin de ta vie, tu auras passé 15 ans à regarder un téléphone'. Cela m'a ébranlé. Je suppose que j'ai mieux à faire de ma vie que de passer autant de temps sur mon téléphone".





Alignement pour le sprint

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34,538 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,593

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,607

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,639

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,894

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,939

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,041

08. Alex Albon (T), Williams, 1:35,366

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.897

10. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,978

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,199 *.

12. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,087

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:36,137

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,181

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:36,182

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36,749

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,922

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:36,922

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36,945

20e Logan Sargeant (USA), Williams, 1:37,186

* Pénalisé de trois places