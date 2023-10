George Russell: 3 ranghi indietro, il cellulare messo da parte

Brutte notizie per il vincitore del GP George Russell prima della volata sul Circuit of the Americas, vicino ad Austin (Texas): L'inglese non partirà in volata dall'ottavo posto, ma solo dall'undicesimo: i responsabili del regolamento FIA gli hanno imposto di retrocedere di tre posizioni perché Russell ha ostacolato il pilota della Ferrari Charles Leclerc.

La cattiva notizia sta facendo il giro dei social media in questo momento e corrisponde a ciò che George Russell ha sostenuto di recente.

George Russell, vincitore di un GP, si è scagliato più volte contro l'odio su internet, essendo stato lui stesso preso di mira: "Quando guidavo alla Williams, c'erano molti messaggi di odio da parte dei fan di Robert Kubica".

Russell si è espresso in modo inequivocabile anche quando il pilota della Williams Nicholas Latifi è stato attaccato dai fan di Hamilton, dopo la controversa finale del Campionato del Mondo di Abu Dhabi 2021.



George era furioso: "Queste parole disgustose non si fermano mai. C'è troppa spazzatura in rete. Spetta agli operatori dei social media e ai governi prendere una posizione più decisa contro l'odio e il gongolamento. Al momento non possiamo fare altro che segnalare questi account. Mercedes sta lavorando a un software che dovrebbe filtrare i commenti sprezzanti. Ma alla fine dei conti, è difficile impedire alle persone di fare questi tweet o post".



"Posso solo chiedere ancora una volta alle persone: 'Prima di postare, pensa! State dando un contributo positivo? Se no, allora non fatelo!". Penso che sia una vergogna quello che viene diffuso".



Come se non bastasse, ogni volta che ci sono domande sulla strategia di gara della Mercedes, spuntano anche messaggi di parole dei sostenitori di Lewis Hamilton, che cercano di difendere la loro superstar con affermazioni astruse e incisioni contro Russell. E l'inferno si è scatenato quando Hamilton e Russell si sono scontrati poco dopo la partenza del GP del Qatar.



Ora Russell sta facendo un ulteriore passo avanti, come ha dichiarato al collega dell'agenzia di stampa AP Phil Duncan: "Sei settimane fa ho smesso di usare Twitter sul mio telefono. Ho un team che si occupa dei miei post perché voglio rimanere in contatto con i miei fan e ogni parola che c'è lì è mia. Ma io stesso non uso più quelle app, e lo stesso vale per Instagram".



"Rispetto il fatto che ognuno abbia la propria opinione. Ma non ho più bisogno di leggere tutti i commenti perché non mi servono a nulla. Quando ho smesso di usare Twitter, ero più presente su Instagram, ma poi ho smesso anche quello. Per un po' ho letto notizie più normali, ma ogni titolo è negativo. Volevo solo tenermi al corrente di ciò che accadeva nel mondo. Ho scoperto che tutto questo mi trascina verso il basso e non mi fa bene. Ora sto molto meno a gingillarmi".



"Tutto è iniziato durante la pausa estiva della Formula 1. È stato allora che ho messo da parte il telefono per molto tempo. Ho trascorso molto tempo con la famiglia e gli amici, il mio tempo al telefono al giorno è sceso a 15 minuti. Prima la normalità era di tre ore".



Poi mi sono imbattuto in un post: "Se trascorri in media quattro ore al giorno al telefono, alla fine della tua vita avrai passato 15 anni a fissare un telefono". Questo mi ha scosso. Credo di avere cose migliori da fare nella mia vita che passare così tanto tempo al telefono".





Schieramento per lo sprint

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34.538 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.593

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.607

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.639

05 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.894

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.939

07 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.041

08 - Alex Albon (T), Williams, 1:35.366

09 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.897

10° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.978

11° George Russell (GB), Mercedes, 1:35.199

12° Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.087

13° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:36.137

14° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.181

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:36.182

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.749

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36.922

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:36.922

19° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, 1:36.945

20° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:37.186

* Penalizzato di tre posizioni