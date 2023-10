George Russell: 3 postos atrás, telemóvel posto de lado

Más notícias para o vencedor do GP George Russell antes do sprint no Circuito das Américas, perto de Austin (Texas): O inglês não vai começar o sprint em oitavo lugar, mas apenas em décimo primeiro - os responsáveis pelas regras da FIA impuseram-lhe três classificações para trás porque Russell estava no caminho do piloto da Ferrari Charles Leclerc.

A má notícia está a circular nas redes sociais neste momento e enquadra-se naquilo que George Russell tem vindo a fazer recentemente.

George Russell, vencedor de um GP, tem-se manifestado repetidamente contra o ódio na Internet, uma vez que ele próprio tem sido repetidamente visado: "Quando eu estava a conduzir na Williams, havia muitas mensagens de ódio de fãs de Robert Kubica".

Russell também se pronunciou de forma inequívoca quando o piloto da Williams Nicholas Latifi foi atacado por fãs de Hamilton, isto depois da polémica final do Campeonato do Mundo de Abu Dhabi de 2021.



George ficou furioso: "Estas palavras nojentas não param. Temos demasiado lixo na Internet. Cabe aos operadores das redes sociais e aos governos tomar uma posição mais decisiva contra o ódio e a vanglória. Atualmente, não podemos fazer mais do que denunciar esses relatos. E a Mercedes está a trabalhar num software que deverá filtrar os comentários depreciativos. Mas, no final do dia, é difícil impedir as pessoas de fazerem tais tweets ou publicações."



Só posso voltar a pedir às pessoas: "Antes de publicares, pensa! Estão a contribuir com algo positivo? Se não, então não o faças! Acho que é uma pena o que está a ser espalhado".



Como se isso não bastasse, sempre que há questões sobre a estratégia de corrida da Mercedes, também surgem mensagens de palavras de apoiantes de Lewis Hamilton, tentando defender a sua superestrela com afirmações obscuras e gravuras contra Russell. E o inferno começou quando Hamilton e Russell colidiram pouco depois do início do GP do Qatar.



Agora, Russell está a dar um passo em frente, como disse ao meu colega da agência noticiosa AP, Phil Duncan: "Há seis semanas deixei de usar o Twitter no meu telemóvel. Tenho uma equipa que trata das minhas mensagens porque quero manter-me ligado aos meus fãs e cada palavra que lá está é minha. Mas eu próprio já não utilizo essas aplicações, e o mesmo se aplica ao Instagram."



"Respeito que toda a gente tenha a sua própria opinião. Mas já não preciso de ler todos os comentários, porque não me ajudam em nada. Quando parei o Twitter, estava mais no Instagram, mas depois parei também. Durante algum tempo, li mais notícias normais, mas todos os títulos são negativos. Só queria estar a par do que se passava no mundo. Descobri que tudo isso está a arrastar-me para baixo e não me faz bem nenhum. Agora ando muito menos a brincar".



"Tudo começou durante as férias de verão da Fórmula 1. Foi nessa altura que pus o meu telemóvel de lado. Passei muito tempo com a família e os amigos e o meu tempo ao telefone por dia desceu para 15 minutos. Antes, o normal eram três horas".



"Depois deparei-me com um post: 'Se passar uma média de quatro horas por dia ao telemóvel, no final da sua vida terá passado 15 anos a olhar para o telemóvel'. Isso abalou-me. Acho que tenho coisas melhores para fazer com a minha vida do que passar tanto tempo ao telemóvel".





Linha da frente para o sprint

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:34.538 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34.593

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34.607

04 - Lando Norris (GB), McLaren, 1:34.639

05 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34.894

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34.939

07 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35.041

08 - Alex Albon (T), Williams, 1:35.366

09 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35.897

10º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35.978

11º George Russell (GB), Mercedes, 1:35.199

12º Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36.087

13º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:36.137

14º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36.181

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:36.182

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36.749

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36.922

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:36.922

19º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:36.945

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:37.186

* Penalizado em três lugares