Max Verstappen: "Ho dovuto lottare contro Leclerc".

Max Verstappen si aggiudica la vittoria in una volata piuttosto blanda del GP degli Stati Uniti sul Circuito delle Americhe, con il pilota della Red Bull Racing che sfodera una prestazione impeccabile. "Questo ti dà coraggio per il Gran Premio".

Quinto sprint della stagione 2023 del GP, terza vittoria per Max Verstappen: Il 26enne della Red Bull Racing dà spettacolo e si mette in difficoltà sul COTA quando Charles Leclerc lo mette in difficoltà dopo la partenza.

L'olandese parla della sua gara, la sua sesta vittoria in volata: "La velocità era buona, questo mi dà coraggio per la gara di domenica, in cui partirò sesto".

"Dopo la partenza ho dovuto lottare un po' con Charles, ma per fortuna c'è molto spazio alla curva 1, il che mi ha aiutato in quella situazione. Charles è partito meglio e io ho dovuto lottare".

"Poi siamo riusciti a controllare la situazione e a curare le gomme. Alla fine dello sprint sono riuscito a prendere un po' di ritmo e a divertirmi un po'".



"All'inizio ho dovuto fare attenzione che Lewis Hamilton non fosse troppo vicino per poter sgonfiare la sua ala posteriore. Sono riuscito a staccarmi facilmente".



"La velocità della vettura era molto buona e questo ci dà coraggio per domenica, ma non sarà facile. Perché qui, con una maggiore velocità, è abbastanza facile caricare troppo le gomme".





Tutti i vincitori degli sprint

Silverstone 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing







Austin Sprint, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min.

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18.863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22.928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28.307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32.403

08 George Russell (GB), Mercedes, +34.250

09° Alex Albon (T), Williams, +34.567

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42.403

11° Esteban Ocon (F), Alpine, +44.986

12° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45.509

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.086

14° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49.733

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +56.650

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min.

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11.449

Fuori

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, freni



Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 441 punti

02 Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11° Gasly 48

10° Stroll 47

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 669 punti

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5