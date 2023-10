Max Verstappen: "Tive de lutar contra o Leclerc".

Max Verstappen chega à vitória num sprint bastante brando para o GP dos Estados Unidos no Circuito das Américas, com o piloto da Red Bull Racing a ter uma prestação irrepreensível. "Isso dá-nos coragem para o Grande Prémio."

Quinto sprint da temporada do GP de 2023, terceira vitória de Max Verstappen: A estrela de 26 anos da Red Bull Racing faz uma bela exibição e tem problemas no COTA quando Charles Leclerc o coloca em apuros após a largada.

O holandês fala sobre a sua corrida, a sua sexta vitória num sprint: "A velocidade foi boa, o que me dá coragem para a corrida de domingo, na qual vou largar em sexto."

"Depois da partida, tive de lutar bastante com o Charles, mas felizmente há muito espaço na curva 1, o que ajudou nessa situação. O Charles arrancou melhor e eu tive de lutar."

"Depois, conseguimos controlar a situação, bem como cuidar dos pneus. No final do sprint, consegui ganhar algum ritmo e divertir-me um pouco."



"No início, tive de ter cuidado para que o Lewis Hamilton não se aproximasse demasiado para poder raspar a asa traseira. Consegui afastar-me facilmente."



"A velocidade do carro era muito boa, o que nos dá coragem para domingo, mas não vai ser fácil. Porque com mais velocidade aqui é muito fácil colocar demasiado peso nos pneus."





Todos os vencedores do sprint

Silverstone 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing







Austin Sprint, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08 George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09º Alex Albon (T), Williams, +34,567

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11º Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:11.449

Fora

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Travões



Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 441 pontos

02 Pérez 228

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 156

06 Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09º Piastri 83

11º Gasly 48

10º Stroll 47

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 669 pontos

02 Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5