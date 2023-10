Charles Leclerc, Ferrari : "Il fallait oser contre Max

Troisième place pour le pilote Ferrari Charles Leclerc, 26 ans, lors du sprint sur le Circuit of the Americas, à l'extérieur de la capitale texane Austin : le Monégasque ne semble pas mécontent après cette courte course. Mais il sait aussi qu'il aurait pu faire mieux dans ce sprint.

Le quintuple vainqueur de GP explique : "Peu après le départ, j'ai joué le tout pour le tout à l'intérieur contre Max Verstappen. J'avais pris un meilleur départ que lui, j'ai vu une ouverture, je devais tenter ma chance contre lui ! Puis j'ai réalisé - ça va être sacrément serré, et finalement, en attaquant, je n'ai pas gagné une place, contre Max, mais j'en ai perdu une, contre Lewis Hamilton".

"Mais j'essaierais encore une fois, car lorsqu'une opportunité se présente, il faut la saisir. Mais très honnêtement - je savais de toute façon que Max serait probablement encore plus fort en course qu'en qualifications".

"En ce qui nous concerne, nous devons analyser ce qui s'est passé aujourd'hui. Car si nous ne pouvons pas attraper Max, nous voulons rattraper Mercedes, et pour cela nous devons terminer devant eux. Nous allons voir ce que nous pouvons peut-être améliorer en termes de gestion des pneus lors du Grand Prix".



"Carlos a tenté sa chance avec des pneus tendres, je ne pourrais pas dire maintenant que ce calcul a fonctionné. Mais cela nous donne plus d'expérience que les autres équipes en ce qui concerne l'usure des pneus avec différents mélanges".





Sprint d'Austin, Circuit des Amériques

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30,849 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09. Alex Albon (T), Williams, +34,567

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,401 min

17e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07,972

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11,122

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11,449

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, freins





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 441 points

02. Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07. Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11. Gasly 48

10. Stroll 47

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 669 points

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5