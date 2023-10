Charles Leclerc, Ferrari: Ho dovuto rischiare contro Max.

Terzo posto per il 26enne pilota della Ferrari Charles Leclerc nello sprint sul Circuit of the Americas, alle porte della capitale texana Austin: il monegasco non sembra insoddisfatto dopo la breve gara. Ma sa anche che si sarebbe potuto ottenere di più in questa volata.

Il cinque volte vincitore del GP dice: "Poco dopo la partenza, ho puntato tutto su Max Verstappen all'interno. Avevo una partenza migliore della sua, ho visto un varco e ho dovuto puntare su di lui! Poi mi sono reso conto che la gara sarebbe stata molto combattuta e alla fine non ho guadagnato una posizione attaccando contro Max, ma ne ho persa una contro Lewis Hamilton".

"Ma ci riproverei, perché quando si presenta un'opportunità, bisogna coglierla. Ma onestamente - sapevo comunque che Max sarebbe stato probabilmente ancora più forte in gara che in qualifica".

"Per quanto riguarda noi, dobbiamo analizzare quello che è successo oggi. Perché se non possiamo prendere Max, vogliamo prendere la Mercedes, e per farlo dobbiamo finire davanti a loro. Valuteremo cosa possiamo fare di meglio nel Gran Premio in termini di gestione delle gomme".



"Carlos ha tentato la fortuna con le gomme morbide, non posso dire ora che il calcolo abbia funzionato. Ma questo ci dà più esperienza rispetto agli altri team in termini di usura delle gomme con le diverse mescole".





Austin Sprint, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min.

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18.863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22.928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28.307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32.403

08 George Russell (GB), Mercedes, +34.250

09° Alex Albon (T), Williams, +34.567

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42.403

11° Esteban Ocon (F), Alpine, +44.986

12° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45.509

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.086

14° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49.733

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +56.650

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min.

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11.449

Fuori

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, frena





Classifica del Campionato del mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, compresi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 441 punti

02 Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11° Gasly 48

10° Stroll 47

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 669 punti

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5