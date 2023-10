Charles Leclerc, Ferrari: Tinha de arriscar contra Max

Terceiro lugar para o piloto da Ferrari Charles Leclerc, de 26 anos, no sprint no Circuito das Américas, nos arredores da capital texana, Austin: o monegasco não parece insatisfeito após a curta corrida. Mas ele também sabe que poderia ter feito mais neste sprint.

O cinco vezes vencedor do GP diz: "Logo após a largada, coloquei todos os meus ovos em uma cesta contra Max Verstappen por dentro. Tive um arranque melhor do que ele, vi uma brecha, tinha de o enfrentar! Depois apercebi-me que ia ser muito renhido e, no final, não ganhei um lugar com o ataque ao Max, mas perdi um, contra o Lewis Hamilton."

"Mas eu tentaria novamente, porque quando uma oportunidade aparece, você tem que aproveitá-la. Mas, honestamente, eu sabia que Max provavelmente seria ainda mais forte na corrida do que na qualificação."

"Quanto a nós, temos de analisar o que aconteceu hoje. Porque se não conseguirmos apanhar o Max, queremos apanhar a Mercedes e, para isso, temos de terminar à frente deles. Vamos ver o que podemos fazer melhor no Grande Prémio em termos de gestão de pneus."



"O Carlos tentou a sua sorte com pneus macios, não posso dizer agora que esse cálculo resultou. Mas isso dá-nos mais experiência do que as outras equipas em termos de desgaste dos pneus com diferentes compostos."





Austin Sprint, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 seg.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08 George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09º Alex Albon (T), Williams, +34,567

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11º Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:11.449

Fora

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, travões





Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 441 pontos

02 Pérez 228

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 156

06 Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09º Piastri 83

11º Gasly 48

10º Stroll 47

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 669 pontos

02 Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5