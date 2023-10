Nico Hülkenberg (Haas/15e) : Malheureusement pas d'ombre au vent

Ce n'était rien : les voitures de course Haas améliorées de Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen se sont classées 15e (Nico) et 18e (Kevin) sur le Circuit of the Americas, aucun point pour Haas dans le sprint du GP des Etats-Unis.

Nico raconte sa course : "J'ai eu un peu de malchance au premier tour, où je me suis retrouvé coincé entre les deux voitures d'Aston Martin. Malheureusement, je n'ai pas réussi à obtenir l'ombre du vent, et au final, nous avons perdu plus de places que nous en avons gagnées".

Pourtant, les choses auraient dû avancer de manière efficace. D'abord en raison de l'amélioration de la voiture (carters latéraux, carénage moteur, soubassement), ensuite en raison d'un réglage pour une vitesse de pointe très élevée.

Nico poursuit : "Nous sommes les plus rapides dans les lignes droites, mais il manque ensuite naturellement de l'appui dans les virages, ce qui se répercute sur les pneus. Tout cela n'était pas optimal et ce sera probablement très difficile en Grand Prix".



"Je n'avais tout simplement pas la vitesse de mes concurrents directs aujourd'hui".





Sprint d'Austin, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30,849 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09. Alex Albon (T), Williams, +34,567

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,401 min

17e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07,972

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11,122

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11,449

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, freins





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 441 points

02. Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07. Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11. Gasly 48

10. Stroll 47

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 669 points

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5