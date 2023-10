Max Verstappen: "Ya no voy a ser un aficionado al sprint".

El holandés Max Verstappen ganó por sexta vez un sprint de Fórmula 1 en Texas, ya el tercero de la temporada 2023 GP, pero no ha cambiado de opinión: "No me gusta el formato."

Ningún piloto de Gran Premio tiene más éxito cuando se trata de esprintar: la estrella de Red Bull Racing Max Verstappen ha ganado una de estas carreras cortas de F1 por sexta vez, ya la tercera vez esta temporada después de Austria y Bélgica.

Pero los sprints no generan ningún entusiasmo en Verstappen: "Probablemente ya no seré un fanático de los sprints, mi opinión no cambia. Y hay varias razones para ello. En primer lugar, creo que la secuencia clásica del fin de semana de GP es simplemente más agradable, cuando se puede trabajar con el coche de carreras en paz y luego llevar el rendimiento al punto en la calificación. Luego, el domingo, el momento culminante con el Gran Premio".

"Pero es todo un poco agitado, sólo tienes una sesión de entrenamientos libres y luego te vas a la calificación. Apenas hay tiempo para trabajar con el coche de carreras. Si cometes un error en la puesta a punto, entonces es como una bola y una cadena de la que no te puedes librar durante el resto del fin de semana".

"Lo que también me molesta es que en el sprint tienes una indicación de cómo va a ir el Gran Premio, el elemento de imprevisibilidad cuando los aficionados están adivinando después de la clasificación cómo va a ir el Gran Premio, eso ya no existe."



"Si yo fuera espectador, el Gran Premio tendría menos magia. Quiero ver la clasificación, pero luego estar un poco a oscuras sobre cómo va a ser la carrera. Eso es lo que me gusta. Y eso ya no se tiene en el formato sprint".





Sprint de Austin, Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9.456 s

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.987

04º Lando Norris (GB), McLaren, +18.863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22.928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28.307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32.403

08º George Russell (GB), Mercedes, +34.250

09º Alex Albon (T), Williams, +34.567

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42.403

11º Esteban Ocon (F), Alpine, +44.986

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45.509

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.086

14º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49.733

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +56.650

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11.449

Fuera

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, frenos





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 441 puntos

02 Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09º Piastri 83

11º Gasly 48

10º Stroll 47

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 669 puntos

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5