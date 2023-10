Max Verstappen : "Je ne serai plus un fan de sprint".

Aucun pilote de Grand Prix n'est plus performant en matière de sprint : Max Verstappen, la star de Red Bull Racing, a remporté pour la sixième fois l'une de ces courtes courses de F1, la troisième cette saison après l'Autriche et la Belgique.

Mais les sprints ne suscitent pas l'enthousiasme de Verstappen : "Je ne serai probablement plus un fan de sprints, mon opinion ne change pas. Et il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, je trouve le déroulement classique d'un week-end de GP tout simplement plus agréable, lorsque tu peux travailler tranquillement avec la voiture de course, avant d'atteindre la performance maximale lors des qualifications. Et le dimanche, c'est le point culminant avec le Grand Prix".

"Mais tout se déroule de manière un peu frénétique, tu n'as qu'une seule séance d'essais libres, puis c'est déjà la qualification. Cela laisse peu de temps pour travailler avec la voiture de course. Si tu fais une erreur lors des réglages, c'est comme un boulet dont tu ne peux plus te débarrasser pour le reste du week-end".

"Ce qui me dérange aussi, c'est que le sprint laisse entrevoir comment le Grand Prix va se dérouler, l'élément d'impondérabilité, lorsque les fans se demandent après les qualifications comment va se dérouler le Grand Prix, n'est tout simplement plus là".



"Si j'étais spectateur, il y aurait moins de magie pour le Grand Prix. J'ai envie de voir une séance de qualification et de ne pas savoir comment se déroulera la course. C'est ce que j'aime. Et tu n'as plus cela dans le format sprint".





Sprint d'Austin, Circuit des Amériques

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30,849 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09. Alex Albon (T), Williams, +34,567

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,401 min

17e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07,972

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11,122

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11,449

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, freins





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 441 points

02. Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07. Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11. Gasly 48

10. Stroll 47

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 669 points

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5