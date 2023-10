Max Verstappen: "Non sarò più un fan dello sprint".

L'olandese Max Verstappen ha vinto per la sesta volta una Formula Uno sprint in Texas, già la terza nella stagione del GP 2023, ma non ha cambiato idea: "Non mi piace il formato".

Nessun pilota di Gran Premio ha più successo quando si tratta di sprint: la stella della Red Bull Racing Max Verstappen ha vinto una di queste brevi gare di F1 per la sesta volta, già la terza in questa stagione dopo Austria e Belgio.

Ma gli sprint non suscitano alcun entusiasmo in Verstappen: "Probabilmente non sarò più un fan degli sprint, la mia opinione non cambia. E ci sono diverse ragioni per questo. Prima di tutto, penso che la sequenza classica del weekend del GP sia semplicemente più bella, quando puoi lavorare con la macchina da corsa in pace e poi portare le prestazioni al punto in qualifica. Poi, la domenica, il momento clou con il Gran Premio".

"Ma è tutto un po' frenetico, c'è solo una sessione di prove libere e poi si parte con le qualifiche. Non c'è quasi tempo per lavorare con la macchina da corsa. Se si commette un errore di messa a punto, è come una palla al piede di cui non ci si può liberare per il resto del weekend".

"Quello che mi preoccupa è anche che nella gara sprint si ha un'indicazione di come andrà il Gran Premio, l'elemento di imprevedibilità quando i tifosi indovinano dopo le qualifiche come andrà il Gran Premio, non c'è più".



"Se fossi uno spettatore, il Gran Premio sarebbe meno magico. Voglio vedere le qualifiche, ma poi essere un po' all'oscuro di come andrà la gara. È questo che mi piace. E questo non c'è più nel formato sprint".





Sprint di Austin, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min.

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18.863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22.928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28.307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32.403

08 George Russell (GB), Mercedes, +34.250

09° Alex Albon (T), Williams, +34.567

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42.403

11° Esteban Ocon (F), Alpine, +44.986

12° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45.509

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.086

14° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49.733

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +56.650

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min.

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11.449

Fuori

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, frena





Classifica del Campionato del mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, compresi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 441 punti

02 Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11° Gasly 48

10° Stroll 47

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 669 punti

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5