Max Verstappen: "Não vou continuar a ser um adepto do sprint".

O holandês Max Verstappen venceu um sprint de Fórmula 1 pela sexta vez no Texas, já o terceiro na época do GP de 2023, mas não mudou de opinião: "Não gosto do formato".

Nenhum piloto de Grande Prémio é mais bem sucedido quando se trata de sprint: Max Verstappen, estrela da Red Bull Racing, ganhou uma destas corridas curtas de F1 pela sexta vez, e já pela terceira vez esta época, depois da Áustria e da Bélgica.

Mas os sprints não geram qualquer entusiasmo em Verstappen: "Provavelmente não serei mais um fã dos sprints, a minha opinião não muda. E há várias razões para isso. Em primeiro lugar, penso que a sequência clássica do fim de semana de GP é simplesmente mais agradável, quando se pode trabalhar com o carro de corrida em paz e depois levar o desempenho ao ponto na qualificação. Depois, no domingo, o ponto alto é o Grande Prémio".

"Mas é tudo um pouco agitado, só temos uma sessão de treinos livres e depois vamos para a qualificação. Quase não há tempo para trabalhar com o carro de corrida. Se cometemos um erro na afinação, é como uma bola e uma corrente da qual não nos conseguimos livrar durante o resto do fim de semana."

"O que também me incomoda é que no sprint temos uma indicação de como vai correr o Grande Prémio, o elemento de imprevisibilidade quando os fãs adivinham, depois da qualificação, como vai correr o Grande Prémio, isso já não existe."



"Se eu fosse um espetador, seria menos mágico para o Grande Prémio. Quero ver a qualificação, mas depois não sei como vai ser a corrida. É disso que eu gosto. E isso já não acontece no formato de sprint".





Austin Sprint, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 seg.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08 George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09º Alex Albon (T), Williams, +34,567

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11º Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:11.449

Fora

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, travões





Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 441 pontos

02 Pérez 228

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 156

06 Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09º Piastri 83

11º Gasly 48

10º Stroll 47

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 669 pontos

02 Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5