Sergio Pérez (5º): "Tenemos que mejorar eso".

El sprint en el Circuito de las Américas tuvo un buen comienzo para Sergio Pérez. Como la mayoría de los pilotos de GP, el piloto de Red Bull Racing comenzó la carrera de 19 vueltas con neumáticos medios usados y salió bien. Pero el buen ritmo en las primeras vueltas tuvo su precio.

Los neumáticos del mexicano se degradaron a lo largo de la carrera y eso le causó algunos problemas, como explicó después: "Fui más rápido de lo que pensaba en la salida y desafortunadamente eso me perjudicó un poco. He hecho una buena salida y después he podido mantener un buen ritmo. Pero la degradación de los neumáticos fue un poco mayor de lo que esperaba".

"No pude apretar tanto como me hubiera gustado por eso", suspiró el seis veces ganador del GP. "Y me quedé atrapado en el tráfico, lo que obviamente tampoco ayudó", describió el piloto de Guadalajara, de 33 años, que sabe lo que hay que hacer de cara a la carrera.

"Tenemos que solucionar los problemas de degradación de los neumáticos, eso es importante. También tenemos que entender cómo mejorar el equilibrio del coche, tenemos que mejorar eso también. Todavía queda mucho trabajo por hacer", subrayó Pérez, añadiendo: "También tenemos que mejorar el ritmo y hay algunos trucos que podemos hacer en ese sentido. Seguro que va a ser una carrera interesante, en la que veremos muchos buenos duelos."

Austin Sprint, Circuito de las Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9.456 seg

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17.987

04º Lando Norris (GB), McLaren, +18.863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22.928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28.307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32.403

08º George Russell (GB), Mercedes, +34.250

09º Alex Albon (T), Williams, +34.567

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42.403

11º Esteban Ocon (F), Alpine, +44.986

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45.509

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.086

14º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49.733

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +56.650

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11.449

Fuera

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, frenos





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incl. 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 441 puntos

02 Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09º Piastri 83

11º Gasly 48

10º Stroll 47

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22. ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 669 puntos

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5