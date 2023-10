Sergio Pérez (5e) : "Nous devons améliorer cela".

Le sprint sur le Circuit of the Americas a commencé de manière réjouissante pour Sergio Pérez. Comme la plupart des pilotes GP, le pilote Red Bull Racing a pris le départ de la course de 19 tours en pneus mediums usagés et s'en est bien sorti. Mais ce bon rythme dans les premiers tours a eu un prix.

Les pneus du Mexicain se sont dégradés au cours de la course, ce qui lui a causé quelques problèmes, comme il l'a expliqué après coup : "J'étais plus rapide que je ne le pensais au début et malheureusement, cela m'a un peu nui. J'ai pris un bon départ et j'ai pu rouler à un bon rythme par la suite. Mais la dégradation des pneus était un peu plus importante qu'espéré".

"Je n'ai donc pas pu mettre autant de pression que je l'aurais souhaité", a soupiré le sextuple vainqueur de GP. "Et je me suis retrouvé coincé dans le trafic, ce qui n'a évidemment pas aidé", a décrit le pilote de 33 ans originaire de Guadalajara, qui sait ce qu'il faut faire en vue de la course.

"Nous devons régler les problèmes de dégradation des pneus, c'est important. Nous devons aussi comprendre comment améliorer l'équilibre de la voiture, nous devons aussi améliorer cela. Il y a encore beaucoup de travail à faire", a souligné Pérez, avant d'ajouter : "Nous devons aussi améliorer le rythme et il y a quelques trucs que nous pouvons faire à ce sujet. Ce sera certainement une course intéressante où nous verrons beaucoup de bons duels".

Sprint d'Austin, Circuit des Amériques

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30,849 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09. Alex Albon (T), Williams, +34,567

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,401 min

17e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07,972

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11,122

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11,449

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, freins





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 5 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 441 points

02. Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07. Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11. Gasly 48

10. Stroll 47

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 669 points

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5