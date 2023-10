Sergio Pérez (5°): "Dobbiamo migliorare questo aspetto".

Lo sprint sul Circuit of the Americas è iniziato bene per Sergio Pérez. Come la maggior parte dei piloti del GP, il pilota della Red Bull Racing ha iniziato la gara di 19 giri con pneumatici medi usati ed è partito bene. Ma il buon ritmo dei primi giri ha avuto il suo prezzo.

Le gomme del messicano si sono degradate nel corso della gara e questo gli ha causato qualche problema, come ha spiegato in seguito: "Ero più veloce di quanto pensassi alla partenza e purtroppo questo mi ha danneggiato un po'. Ho fatto una buona partenza e poi sono riuscito a stabilire un buon ritmo. Ma il degrado degli pneumatici è stato superiore alle mie aspettative".

"Per questo motivo non ho potuto spingere quanto avrei voluto", ha sospirato il sei volte vincitore del GP. "E sono rimasto bloccato nel traffico, il che ovviamente non ha aiutato", ha descritto il 33enne di Guadalajara, che sa cosa bisogna fare in vista della gara.

"Dobbiamo risolvere i problemi di degrado degli pneumatici, questo è importante. Dobbiamo anche capire come migliorare il bilanciamento della vettura, dobbiamo migliorare anche quello. C'è ancora molto lavoro da fare", ha sottolineato Pérez, aggiungendo: "Dobbiamo anche migliorare il ritmo e ci sono alcuni accorgimenti che possiamo adottare in questo senso. Sarà sicuramente una gara interessante, in cui vedremo molti bei duelli".

Austin Sprint, Circuito delle Americhe

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min.

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18.863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22.928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28.307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32.403

08 George Russell (GB), Mercedes, +34.250

09° Alex Albon (T), Williams, +34.567

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42.403

11° Esteban Ocon (F), Alpine, +44.986

12° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45.509

13° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.086

14° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49.733

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, +56.650

16° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min.

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11.449

Fuori

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, frena





Classifica del Campionato del mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, compresi 5 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 441 punti

02 Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11° Gasly 48

10° Stroll 47

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22. ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 669 punti

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5