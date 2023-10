Sergio Pérez (5º): "Temos de melhorar isso".

O sprint no Circuito das Américas teve um bom início para Sergio Pérez. Tal como a maioria dos pilotos de GP, o piloto da Red Bull Racing iniciou a corrida de 19 voltas com pneus médios usados e arrancou bem. Mas o bom ritmo nas primeiras voltas teve o seu preço.

Os pneus do mexicano degradaram-se ao longo da corrida e isso causou-lhe alguns problemas, como explicou depois: "Fui mais rápido do que pensava no início e, infelizmente, isso prejudicou-me um pouco. Fiz uma boa partida e consegui imprimir um bom ritmo depois disso. Mas a degradação dos pneus foi um pouco maior do que eu esperava".

"Não consegui puxar tanto quanto gostaria por causa disso", suspirou o seis vezes vencedor do GP. "E fiquei preso no trânsito, o que obviamente também não ajudou", descreveu o piloto de 33 anos de Guadalajara, que sabe o que precisa ser feito de olho na corrida.

"Precisamos de lidar com os problemas de degradação dos pneus, isso é importante. Também precisamos de perceber como melhorar o equilíbrio do carro, também precisamos de melhorar isso. Ainda há muito trabalho a fazer", sublinhou Pérez, acrescentando: "Também precisamos de melhorar o ritmo e há alguns truques que podemos fazer nesse sentido. Vai ser uma corrida interessante, de certeza, onde vamos ver muitos duelos bons."

Austin Sprint, Circuito das Américas

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30.849 min

02 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 seg.

03 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04 Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06 - Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08 George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09º Alex Albon (T), Williams, +34,567

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11º Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04.401 min

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07.972

18º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11.122

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:11.449

Fora

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, travões





Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 5 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 441 pontos

02 Pérez 228

03 Hamilton 201

04 Alonso 183

05. Sainz 156

06 Leclerc 151

07 Norris 141

08. Russell 133

09º Piastri 83

11º Gasly 48

10º Stroll 47

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22. ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 669 pontos

02 Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5